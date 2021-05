Oriella Dorella | età | altezza | peso | origini | ex marito giornalista | i figli adottivi | com’era prima

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 10 maggio 2021) Da piccola inventava passi di danza immaginando di poterlo fare per lavoro da grande. Un desiderio che si è realizzato a soli 8 anni sfogliando un giornale:aveva letto che l’iscrizione alla scuola di ballo del Teatro alla Scala era gratuita e, in più, vi era modo di seguire le scuole dell’obbligo al suo interno. Una volta convinti i genitori però si era accorta che le graduatorie erano scadute. Il portiere dell’istituto, notando la sua delusione, ha poi consegnato i suoi documenti in segreteria illuminandole il destino. Grazie all’indimenticabile aiuto di quell’uomo compassionevole, persi sono aperte le porte del suo brillante futuro. Stiamo infatti parlando di una delle ballerine più rinomate in Italia, che ha costruito una fantastica carriera con costanza e sacrifici. Diplomatasi ...