Open-es, una community per la sostenibilità delle filiere industriali (Di lunedì 10 maggio 2021) È l’era delle community. I post su Facebook che lasciano spazio ai gruppi, le fanbase che si incontrano e si organizzano su Discord e nelle chat Twitch, i forum di Reddit che diventano uno sciame di piccoli investitori e ribaltano i mercati. Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud hanno deciso di aprire una piattaforma che si basa proprio su questo principio: creare un gruppo di utenti per lavorare insieme. Open-es nasce per mettere in relazione le imprese che vogliono fare della crescita sostenibile uno dei cardini del loro sviluppo, sia in Italia che nel resto del mondo. Lo schema per entrare a fare parte di questa community è semplice. Dopo la registrazione sul portale bisogna entrare nella piattaforma e costruire il profilo della propria azienda attraverso una dashboard. A questo punto sarà possibile ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) È l’era. I post su Facebook che lasciano spazio ai gruppi, le fanbase che si incontrano e si organizzano su Discord e nelle chat Twitch, i forum di Reddit che diventano uno sciame di piccoli investitori e ribaltano i mercati. Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud hanno deciso di aprire una piattaforma che si basa proprio su questo principio: creare un gruppo di utenti per lavorare insieme.-es nasce per mettere in relazione le imprese che vogliono fare della crescita sostenibile uno dei cardini del loro sviluppo, sia in Italia che nel resto del mondo. Lo schema per entrare a fare parte di questaè semplice. Dopo la registrazione sul portale bisogna entrare nella piattaforma e costruire il profilo della propria azienda attraverso una dashboard. A questo punto sarà possibile ...

Advertising

rubio_chef : Chicchetto caro @Open_gol, dovresti smettere di insegnare la #Hasbara alla tua redazione. Refresh: se da una parte… - jesuswasrasta : RT @dddopen: ?? Hai già i biglietti per l'evento sui Bounded Contexts di venerdì 28 maggio? Un evento che ha il formato di una unconference… - _clacasu00_ : Pubblicità di una playlist collaborativa a gratis ora ???? - violentyyouth : sento quest'album almeno una volta a settimana io non riesco a non farlo io devo farlo - Marko22402520 : @Open_gol Alle domande un politico deve dare risposte ...un'altra domanda non è una risposta : glielo potete ricordare voi? -