OPA ASTM | adesioni oltre il 50%

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azionirisulta che oggi, 10 maggio 2021, sono state presentate 12.603.173 richieste di, che portano complessivamente a 33.695.037 le richieste di, pari al 50,3% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 24 maggio 2021, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 21 e 24 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.