Online da oggi i modelli 730 precompilati. Spese mediche detraibili solo se tracciabili. Entrano superbonus 110% e bonus vacanze (Di lunedì 10 maggio 2021) Dichiarazione dei redditi non ti temo. Come anticipato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, da oggi, 10 maggio è possibile scaricare la dichiarazione precompilata per redditi e sgravi previsti per l'anno fiscale 2020. Le dichiarazioni potranno essere modificate e inviate telematicamente a partire dal 19 maggio e dal 26 partirà la 'compilazione assistita'. Fino al 19 i fascicoli saranno solo visionabili, cioè scaricabili ma non immediatamente modificabili. Potranno essere consultati attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate con Spid oppure con la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi e il pin di fiscOnline. Quello della dichiarazione precompilata è uno degli strumenti più importanti messi a disposizione dei contribuenti. I moduli sono già compilati con i dati dei redditi e delle ...

