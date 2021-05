Omofobia | aggredito al grido di ' fr***o perché aveva lo smalto alle unghie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia aggredito

Il Fatto Quotidiano

ad_dyn Per quanto riguarda i ragazzi, dice che "mentre il mio amico veniva portato in ospedale, sono salito nella macchina della polizia per andare in cerca di chi ci aveva. Abbiamo girato ...PESARO - 'Ha lo smalto, diamogli fuoco alla mano'. Prima hanno urlato, da lontano. Poi le provocazioni da vicino 'fino a strapparmi dal collo la collana'. Infine la violenza cieca. Nessuna rissa ma un'...Il racconto di 18enne: "Mi hanno bloccato, uno ha preso un accendino e ha cercato di dar fuoco alle dita per 'toglierlo', un altro ha visto le mie collane, prima me le ha chieste e poi strappate".Se uno insulta oppure aggredisce una persona omosessuale, viene già punito con le leggi attualmente in vigore. Questo ritornello in bocca a tanti, riguardo alla legge Zan contro l’omofobia, è stato ri ...