Oltre 3000 migranti sbarcati a Lampedusa, il sindaco: "L'Europa si assuma le sue responsabilità" (Di lunedì 10 maggio 2021) Non si arresta l'ondata di immigrati che in queste ore stanno sbarcando a Lampedusa. Nel giro di poche ore sono 10 gli sbarchi avvenuti nell'isola, ormai da diversi mesi allo stremo per il crescente incremento di sbarchi. Gli ultimi sbarchi hanno registrato decine di tunisini, un libico, tra questi due donne e due bambini. Altri sbarchi hanno visto 109 uomini, tra i quali un bambino e una carretta con 20 uomini a bordo. Leggi anche -> Tragico naufragio al largo delle coste libiche: almeno 120 le vittime, "Oltre 350 da inizio anno" Nel giro di appena dieci giorni, ovvero dall'inizio di questo mese, Lampedusa si è ritrovata a dover fronteggiare lo sbarco di 3000 immigrati. Si tratta di un esodo che non accenna a diminuire, l'hotspot dell'isola è ormai al collasso con 1400 persone all'interno.

PastoreFrance : Il dolcetto ministeriale: fermati 215 immigrati in Tunisia, in partenza per l’Italia, mentre dalla Libia, solo la s… - editta_fazzi : Sbarchi senza sosta a Lampedusa: 3000 i migranti arrivati in pochi giorni, hotspot al collasso - erne1976 : RT @pepito2402: 8000 in piazza per il #DDLZan e l'opinione pubblica non muove un dito... 3000 e oltre tifosi interisti a San Siro ed è sca… - chierici1950 : @rubino7004 @Yi_Benevolence E si sa nulla del peruviano 121 enne che sono andati a vaccinare ad oltre 3000 metri di quota? - Daniele8Morelli : Sbarchi senza sosta a #Lampedusa: 3000 i migranti arrivati in pochi giorni, hotspot al collasso -