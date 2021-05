Oltre 1000 sbarchi in poche ore, Lampedusa precipita nel caos (Di lunedì 10 maggio 2021) Venti barche partite, una delle quali intercettate dalla Guardia costiera della Libia mentre tutte le altre sono riuscite ad arrivare a destinazione, ovvero sull’isola di Lampedusa. Dove nel giro di sole 24 ore sono arrivati ben 2.128 migranti, gli ultimi 635 a bordo di quattro imbarcazioni che hanno chiesto aiuto per ore al centralino di soccorso Alarm Phone, come riportato da Repubblica. Con la situazione ormai ampiamenti fuori controllo, l’hub locale al collasso, e con gli sbarchi che potrebbero non essere ancora finiti. Sulle imbarcazioni arrivate a Lampedusa c’erano soprattutto africani, asiatici, pakistani, siriani. Quasi tutti partiti dalle spiagge della Libia al confine con la Turchia, dove da tempo ormai i trafficanti si muovono aggirando i controlli delle autorità e organizzando viaggi della speranza. Nonostante l’isola ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 10 maggio 2021) Venti barche partite, una delle quali intercettate dalla Guardia costiera della Libia mentre tutte le altre sono riuscite ad arrivare a destinazione, ovvero sull’isola di. Dove nel giro di sole 24 ore sono arrivati ben 2.128 migranti, gli ultimi 635 a bordo di quattro imbarcazioni che hanno chiesto aiuto per ore al centralino di soccorso Alarm Phone, come riportato da Repubblica. Con la situazione ormai ampiamenti fuori controllo, l’hub locale al collasso, e con gliche potrebbero non essere ancora finiti. Sulle imbarcazioni arrivate ac’erano soprattutto africani, asiatici, pakistani, siriani. Quasi tutti partiti dalle spiagge della Libia al confine con la Turchia, dove da tempo ormai i trafficanti si muovono aggirando i controlli delle autorità e organizzando viaggi della speranza. Nonostante l’isola ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 1000 Centri commerciali, Frausin (Federdistribuzione): basta chiusure weekend Domani, martedì 11 maggio alle 11,00 i punti vendita degli oltre 1000 centri commerciali d'Italia manifesteranno contro le chiusure nei weekend con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. Lo ha annunciato in una nota Confesercenti ...

Il mercato immobiliare a Firenze ... di questi, oltre 18mila riguardano le locazioni e 32mila sono relativi agli immobili in vendita. L'indice complessivo si attesta a 141 annunci ogni 1000 abitanti. In base ai numeri forniti dall'OMI ,...

Govone, La Collina degli Elfi si rilancia, grazie al 5×1000 e con il nuovo corso di formazione per i volontari Govone, La Collina degli Elfi si rilancia, grazie al 5x1000 e con il nuovo corso di formazione per i volontari ...

