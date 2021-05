Olanda, paura per l’ex Palermo Zahavi: i ladri legano la moglie e svaligiano casa (Di lunedì 10 maggio 2021) Disavventura per l'attaccante del PSV, Eran Zahavi.Il giocatore, come riportato dal De Telegraaf, ha subito una rapina presso la sua abitazione di Amsterdam sita nel quartiere di Buitenveldert assaltata da 5 uomini incappucciati. Zahavi è stato per questo costretto a saltare la sfida contro il Willem II, per raggiungere la sua famiglia.A preoccupare, infatti, erano le condizioni emotive di moglie e figli: i malviventi, una volta entrati presso l'abitazione, avrebbero aggredito e legato la moglie davanti ai bambini per poi appropriarsi di oggetti preziosi e denaro presenti in casa. Grande la paura dell'ex Palermo, che è immediatamente volato ad Amsterdam."Abbiamo improvvisamente visto molti poliziotti ed eravamo curiosi di sapere cosa stesse succedendo. Abbiamo poi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Disavventura per l'attaccante del PSV, Eran.Il giocatore, come riportato dal De Telegraaf, ha subito una rapina presso la sua abitazione di Amsterdam sita nel quartiere di Buitenveldert assaltata da 5 uomini incappucciati.è stato per questo costretto a saltare la sfida contro il Willem II, per raggiungere la sua famiglia.A preoccupare, infatti, erano le condizioni emotive die figli: i malviventi, una volta entrati presso l'abitazione, avrebbero aggredito e legato ladavanti ai bambini per poi appropriarsi di oggetti preziosi e denaro presenti in. Grande ladell'ex, che è immediatamente volato ad Amsterdam."Abbiamo improvvisamente visto molti poliziotti ed eravamo curiosi di sapere cosa stesse succedendo. Abbiamo poi ...

