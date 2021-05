Oggi i funerali di Luana D’Orazio. Il fidanzato: “Mi prenderò cura del figlio” (Di lunedì 10 maggio 2021) Un minuto di silenzio da parte dei lavoratori in concomitanza con l’inizio dei funerali, alle ore 15.00, di Luana D’Orazio Lutto regionale Oggi in Toscana in occasione dei funerali, alle ore 15.00, di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne stritolata da un macchinario tessile, che saranno officiati nella Chiesa Parrocchiale di Spedalino Asnelli dal Vescovo di Pistoia Fausto Tardelli; inoltre, in concomitanza con l’inizio delle esequie, come raccomandato da Confindustria Toscana Nord, verrà osservato un minuto di silenzio nelle aziende associate di Lucca, Pistoia e Prato. Frattanto anche l’amministrazione comunale di Montemurlo, dove è avvenuto il tragico incidente, ha aderito alla raccolta fondi per aiutare la famiglia e, in particolare, il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Un minuto di silenzio da parte dei lavoratori in concomitanza con l’inizio dei, alle ore 15.00, diLutto regionalein Toscana in occasione dei, alle ore 15.00, di, l’operaia 22enne stritolata da un macchinario tessile, che saranno officiati nella Chiesa Parrocchiale di Spedalino Asnelli dal Vescovo di Pistoia Fausto Tardelli; inoltre, in concomitanza con l’inizio delle esequie, come raccomandato da Confindustria Toscana Nord, verrà osservato un minuto di silenzio nelle aziende associate di Lucca, Pistoia e Prato. Frattanto anche l’amministrazione comunale di Montemurlo, dove è avvenuto il tragico incidente, ha aderito alla raccolta fondi per aiutare la famiglia e, in particolare, il ...

CgilFirenze : ?? Oggi la Regione ha disposto una giornata di lutto per tutta la #Toscana, in memoria di #Luana D’Orazio (nel gior… - rep_firenze : Pistoia, l’addio a Luana: oggi alle 15 i funerali [aggiornamento delle 10:45] - corrierefirenze : #luanadorazio morta sul lavoro, oggi i funerali ad Agliana, lutto regionale in #Toscana e un minuto di silenzio in… - LetiziaFirenze : Luana D'Orazio, oggi i funerali: Prato aderisce al lutto regionale - ToscanaInDiretta - controradio : Luana D'Orazio, oggi alle 15:00, ad Agliana i suoi funerali - -