Obbligo di aggiornamento WhatsApp, cosa succede dopo il 15 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) L’appuntamento per l’aggiornamento WhatsApp ai nuovi termini di servizio del prossimo 15 maggio è ad un passo. Per chi ha intenzione di non accettare le rinnovate condizioni o per chi è ancora indubbio sul da farsi, la domanda imperante è la seguente: cosa succederà dopo dopo la data fatidica? Si verrà immediatamente estromessi dal servizio oppure no? Va subito chiarito che nessuno vedrà subito i propri account cancellati e neanche perderà la funzionalità di WhatsApp dopo la giornata del 15 maggio a causa della non accettazione dell’aggiornamento. La notifica di avviso dell’update che in molti stanno visualizzando proprio in questi giorni diventerà piuttosto persistente. Solo quando quest’ultima non ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) L’appuntamento per l’ai nuovi termini di servizio del prossimo 15è ad un passo. Per chi ha intenzione di non accettare le rinnovate condizioni o per chi è ancora indubbio sul da farsi, la domanda imperante è la seguente:ràla data fatidica? Si verrà immediatamente estromessi dal servizio oppure no? Va subito chiarito che nessuno vedrà subito i propri account cancellati e neanche perderà la funzionalità dila giornata del 15a causa della non accettazione dell’. La notifica di avviso dell’update che in molti stanno visualizzando proprio in questi giorni diventerà piuttosto persistente. Solo quando quest’ultima non ...

Obbligo di aggiornamento WhatsApp, cosa succede dopo il 15 maggio OptiMagazine La responsabilità del notaio per omesse verifiche ipocatastali L'inadempimento dell'obbligo di consultare i registri immobiliari per la stipula di un contratto di compravendita: natura della responsabilità e conseguenze.

