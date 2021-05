Nuovo vaccino anti coronavirus universale può proteggere anche da varianti e future pandemie (Di lunedì 10 maggio 2021) . Ricercatori americani dell’Istituto Politecnico – Università Statale della Virginia (UVA) hanno messo a punto un Nuovo vaccino sperimentale basato su plasmidi (porzioni di DNA) e batteri uccisi potenzialmente in grado di proteggere dai coronavirus già diffusi e da quelli che in futuro potrebbero compiere il salto di specie (spillover) e causare nuove pandemie. Il vaccino sperimentale sarebbe efficace anche contro tutte le varianti. Il coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia di COVID-19 fa parte della sottofamiglia Orthocoronavirinae, più comunemente conosciuta col nome generico di “coronavirus”. A questo gruppo di patogeni appartengono alcuni virus responsabili del comune raffreddore, quello della SARS ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) . Ricercatori americani dell’Istituto Politecnico – Università Statale della Virginia (UVA) hanno messo a punto unsperimentale basato su plasmidi (porzioni di DNA) e batteri uccisi potenzialmente in grado didaigià diffusi e da quelli che in futuro potrebbero compiere il salto di specie (spillover) e causare nuove. Ilsperimentale sarebbe efficacecontro tutte le vari. IlSARS-CoV-2 responsabile della pandemia di COVID-19 fa parte della sottofamiglia Orthocoronavirinae, più comunemente conosciuta col nome generico di “”. A questo gruppo di patogeni appartengono alcuni virus responsabili del comune raffreddore, quello della SARS ...

