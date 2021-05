Nuovo rapporto Aifa sui vaccini: ecco quali e quanti sono gli effetti collaterali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il rapporto consultabile sul sito dell Aifa alla pagina: https://www.Aifa.gov.it/farmacovigilanza - vaccini - covid - 19 Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilconsultabile sul sito dellalla pagina: https://www..gov.it/farmacovigilanza -- covid - 19

Advertising

sbonaccini : Un ottimo a risultato a fronte della media nazionale del 62%. Prossimo obiettivo del nuovo piano regionale dei rifi… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Nuovo rapporto Aifa sui vaccini: ecco quali e quanti sono gli effetti collaterali. #COVID?19 #Covid #coronavirus #AIFA… - GazzettaDelSud : Nuovo rapporto Aifa sui vaccini: ecco quali e quanti sono gli effetti collaterali. #COVID?19 #Covid #coronavirus… - barrycrump_28 : RT @_youaregolden: qui per dirvi che Lou non ha più nessun rapporto con la Syco e che (da quello che ho capito) il suo nuovo menager è lgbt… - ENTR4TE1NER : RT @_youaregolden: qui per dirvi che Lou non ha più nessun rapporto con la Syco e che (da quello che ho capito) il suo nuovo menager è lgbt… -