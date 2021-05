Nuovo PEI | verifica finale e proposta GLO ore sostegno e assistenza Compilazione sezione undici

(Di lunedì 10 maggio 2021)PEI,risorse: come compilare lan. 11. Approfondimento di Orizzonte Scuola sulle modalità didelle sezioni del modello nazionale di piano educativo individualizzato, adottato con DI n. 182/2020, che ha altresì definito nuove modalità di assegnazione delle risorse die adottato le relative Linee Guida. L'articolo .

, nella progettazione educativo - didattica si pone attenzione all'indicazione di barriere e facilitatori, secondo la prospettiva bio - psico - sociale alla base della classificazione ICF ...Per esempio, si parla tanto di inclusione, di, di aggiornamento ma poi la scuola parte a settembre senza tutti i docenti di sostegno in cattedra, ma che senso ha? Fatemelo dire, sono anche ...