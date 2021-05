Nuovo orario coprifuoco? Le parole di Toti e Bonaccini (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Nuovo decreto in vigore dal 26 aprile dovrebbe subire delle modifiche. Si avvicina il momento in cui si entrerà nel vivo della discussione relativa alla possibilità di apportare delle modifiche alle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid. Tra i temi più dibattuti resta il coprifuoco. Da un punto di vista strettamente epidemiologico lo si considera uno strumento per limitare la mobilità. L'idea è che più la gente si muove, più il virus va in giro e aumenta il rischio che si instaurino contatti potenzialmente a rischio. Il divieto di circolazione notturna ad oggi pare stridere con la scelta di aprire i ristoranti la sera, a patto che abbiano la possibilità di ricevere i clienti all'aperto. Dover essere a casa alle 22 può apparire poco compatibile con la possibilità di cenare fuori e per questo si fa strada l'ipotesi che la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildecreto in vigore dal 26 aprile dovrebbe subire delle modifiche. Si avvicina il momento in cui si entrerà nel vivo della discussione relativa alla possibilità di apportare delle modifiche alle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid. Tra i temi più dibattuti resta il. Da un punto di vista strettamente epidemiologico lo si considera uno strumento per limitare la mobilità. L'idea è che più la gente si muove, più il virus va in giro e aumenta il rischio che si instaurino contatti potenzialmente a rischio. Il divieto di circolazione notturna ad oggi pare stridere con la scelta di aprire i ristoranti la sera, a patto che abbiano la possibilità di ricevere i clienti all'aperto. Dover essere a casa alle 22 può apparire poco compatibile con la possibilità di cenare fuori e per questo si fa strada l'ipotesi che la ...

