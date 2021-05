Nuovi scontri tra palestinesi e poliziotti israeliani sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme

(Di lunedì 10 maggio 2021) Le forze dell'ordine hanno deciso di vietare l'accesso al sito agli ebrei nel giorno in cui in Israele si celebra la riunificazione dicome capitale dello Stato ebraico. Le autorità non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gerusalemme: nuovi scontri a Porta Damasco e Sheikh Jarrah FOTO #ANSA - RaiNews : Stamani e nella notte diversi razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza, Israele ha reagito colpendo una postazione… - HuffPostItalia : Gerusalemme, nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee - TommyBrain : Irlanda del Nord, effetto Brexit (e Biden). Scontri e proteste: i nuovi troubles? - Mappa Mundi' - IacobellisT : Irlanda del Nord, effetto Brexit (e Biden). Scontri e proteste: i nuovi troubles? - Mappa Mundi' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi scontri

Nella notte ci sono stati altritra manifestanti e polizia che hanno provocato almeno 25 feriti e 23 arresti. Centinaia di manifestanti riuniti nel complesso della moschea di al - Aqsa hanno ...La Colombia, come tanti altri Paesi, viene da un anno terribile, in cui la pandemia ha causato la chiusura di oltre 500mila aziende e in cui si contano 2,8 milioni dipoveri in più. Per ...Isola dei Famosi, anticipazioni lunedì 10 maggio: arriva una sorpresa inaspettata, cosa accadrà nella puntata di questa sera.Sono già decine i feriti tra i manifestanti palestinesi nei violenti scontri con la polizia sulla Spianata delle Moschee. Lo riferiscono i media secondo cui alcuni sarebbero in condizioni gravi. Gli i ...