Nuoto sincronizzato | Europei | Ogliari e Sportelli bronzo nel tecnico 2

(Adnkronos) - "Siamo partiti un po' impauriti perché c'avevano avvertito che sotto'acqua si sentiva poco la musica - spiega Isotta Sportelli, tesserata per Fiamme Oro ed Aurelia Nuoto - Poi con il passare dei secondi ci siamo sciolti e alla fine l'esercizio è stato molto buono. E' un'esperienza tanto inaspettata quanto bellissima". Gli fa eco un raggiante ed emozionato Nicolò Ogliari. "Abbiamo ricevuto solo dieci giorni fa la notizia che avremmo partecipato agli Europei di Budapest - sottolinea il 23enne emiliano - Abbiamo lavorato senza sosta giorno e notte. Questa medaglia per noi rappresenta molto: sicuramente un punto di partenza".

