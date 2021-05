Nuoto | la Federazione lancia la campagna #salviamolepiscine

(Di lunedì 10 maggio 2021) In occasione delle finali agli europei di Budapest, in programma il 17 maggio alle ore 18, la Federlain favore di tutte le istituzioni e gli organi che garantiscono il diritto ale per sostenere le piscine italiane. “Invitiamo tutto il nostro mondo che raccoglie circa 20 milioni di persone – si legge sul sito – dagli atleti di interesse nazionali alle famiglie, dai gestori di impianti agli operatori tecnico-sportivi, dai praticanti ai semplici appassionati, ad unirsi sui social postando un’immagine di colore blu, come il colore che rappresenta l’acqua, ed un commento d’esortazione con hashtag”. SportFace.

Venerdì sera, infatti, sono state finalmente inviate agli impianti natatori le linee guida per ripartire, questo dopo che nei giorni scorsi laItalianaera persino arrivata a ...Il ritorno in piscina, ma solo all'aperto, come sarà? Ecco le linee guida emanate dal Dipartimetno Sport del governo. Le linee guida scritte insieme allaItalianasi applicano alle piscine pubbliche e private sia che le si frequenti per nuotare che per attività ludiche. Importante: bisogna ricordarsi di prenotare l'ingresso, di non ...In occasione delle finali agli europei di Budapest, in programma il 17 maggio alle ore 18, la Federnuoto lancia la campagna #salviamolepiscine in favore di tutte le istituzioni e gli organi che garant ...Sono online e consultabili nella sezione Risultati e Classifiche e all'idirizzo http://clas-categoria-nu-2021.microplustiming.com/ le classifiche inidviduali e di squadra del campionato italiano di ca ...