Nuoto | Europei Budapest 2021 | i risultati gara per gara

(Di lunedì 10 maggio 2021) Al via glididisincronizzato,di fondo, ilin vasca attesissimo e i tuffi: è tutto pronto per le due settimane di grandissimi eventi con la competizione continentale che cade a poche settimane ormai dalle Olimpiadi. Impegnati i più forti atleti del Vecchio Continente, andiamo allora a scoprire quali sono tutti ipernel nostro speciale aggiornato costantemente. ITALIANI INDI OGGI IL MEDAGLIERE LUNEDI’ 10 MAGGIOartistico 9:00-11:00 1. Varvara Subbotina (Rus): 95.6000 2. Marta Fiedina (Ukr): 92.7667 3. Evangelia Platanioti (Gre): 89.96677. Marta Murru ...

DIRETTA2021 BUDAPEST: SI COMINCIA Si accende la diretta deglidi2021 di Budapest per per il day1 abbiamo già visto che saranno subito le stelle delsincronizzato a farci ...PROGRAMMA COMPLETO E TV DEGLIPROGRAMMA LUNEDI' 10 MAGGIO 2021:SINCRONIZZATO Ore 9.00 Eliminatorie solo libero con Marta Murru Ore 16.00 Finale Duo Tecnico A seguire Finale Duo Misto ...Risultati e punteggi delle qualificazioni alla finale del solo libero agli Europei di nuoto sincronizzato di Budapest 2021 ...Hanno preso il via questa mattina gli Europei di nuoto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). Nell'impianto magiaro, è il caso di dirlo, si è dato il via alle danze con il nuoto artistico. La danza ...