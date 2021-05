Nuoto artistico, Europei 2021: terzo posto per Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli nel duo tecnico misto! Interrotta la gara di duo tecnico donne (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva la prima medaglia italiana degli Europei di Nuoto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) nella categoria Nuoto artistico. In dieci giorni la coppia composta da Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli è riuscita a costruire un esercizio che è valso il bronzo nella finale del duo misto tecnico. I due ragazzi hanno difatti messo su una routine ex novo grazie al lavoro della coordinatrice Patrizia Giallombardo. Nonostante il poco tempo a disposizione, i due giovani ragazzi si sono comportati al meglio e hanno portato a casa una solida prestazione, premiata con il punteggio di 77.4281. È bastato per mettersi alle spalle la giovanissima coppia slovacca, composta dai due fratelli Josef Solymosy e Silvia Solymosyova, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva la prima medaglia italiana deglidinella Duna Arena di Budapest (Ungheria) nella categoria. In dieci giorni la coppia composta daè riuscita a costruire un esercizio che è valso il bronzo nella finale del duo misto. I due ragazzi hanno difatti messo su una routine ex novo grazie al lavoro della coordinatrice Patrizia Giallombardo. Nonostante il poco tempo a disposizione, i due giovani ragazzi si sono comportati al meglio e hanno portato a casa una solida prestazione, premiata con il punteggio di 77.4281. È bastato per mettersi alle spalle la giovanissima coppia slovacca, composta dai due fratelli Josef Solymosy e Silvia Solymosyova, che ...

