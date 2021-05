Nuoto artistico, Europei 2021: Marta Murru settima nei preliminari del solo libero a Budapest (Di lunedì 10 maggio 2021) Hanno preso il via questa mattina gli Europei di Nuoto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). Nell’impianto magiaro, è il caso di dirlo, si è dato il via alle danze con il Nuoto artistico. La danza in vasca ha regalato il primo spettacolo della rassegna continentale con i preliminari del programma libero del solo. L’Italia aveva in vasca Marta Murru e non Linda Cerruti, atleta di spicco del movimento del Bel Paese. La ligure, infatti, non è presente per via di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti che l’ha costretta a dare forfait. Alla fine della fiera la classe 2000 nostrana ha ottenuto il settimo punteggio dei preliminari di 85.6333. Una buona interpretazione di ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Hanno preso il via questa mattina glidinella Duna Arena di(Ungheria). Nell’impianto magiaro, è il caso di dirlo, si è dato il via alle danze con il. La danza in vasca ha regalato il primo spettacolo della rassegna continentale con idel programmadel. L’Italia aveva in vascae non Linda Cerruti, atleta di spicco del movimento del Bel Paese. La ligure, infatti, non è presente per via di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti che l’ha costretta a dare forfait. Alla fine della fiera la classe 2000 nostrana ha ottenuto il settimo punteggio deidi 85.6333. Una buona interpretazione di ...

E' partita per Budapest la squadra biancazzurra che nei prossimi giorni sarà impegnata nel Campionato Europeo di Nuoto Artistico. A difendere i colori biancazzurri nella manifestazione continentale saranno Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, accompagnate dal tecnico Simona Chiari e dal delegato federale Bruno ...

