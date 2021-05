Nozze rimandate per Damiano Carrara dopo l’incidente alla futura sposa

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il countdown era già iniziato: il 26 giugnoavrebbe dovuto convolare acon la sua compagna Chiara Maggenti. Però un brutto incidente per la, che si è rotta una vertebra ed è in convalescenza, ha sconvolto i loro piani. E così la coppia ha annunciato ai follower di aver deciso di rimandare il matrimonio, ma c’è già una nuova data: il 9 luglio 2022. “un lungo confronto, Chiara e io abbiamo deciso di rimandare il nostro matrimonio” dicenel video indirizzato ai follower, che sono oltre un milione e trecentomila. La convalescenza dellasarà lunga e la pandemia in corso di certo non aiuta a snellire l’organizzazione. Perciò loro, che ci tengono a fare le cose per bene, hanno ...