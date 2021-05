Novena alla Madonna di Fatima – Settimo giorno | lunedì 10 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Per nove giorni consecutivi, ci prepariamo con la preghiera all’anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Cova da Iria,, avvenuta il 131917. È stata la prima di sei apparizioni che hanno coinvolto i piccoli veggenti: Lucia dos Santos di 10 anni, Giacinta e Francesco Marto rispettivamente di 7 e 10 anni. La L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ci prepariamo con la preghiera all'anniversario dell'apparizione della Beata Vergine alla Cova da Iria, avvenuta il 13 maggio 1917.