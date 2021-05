Non solo Br. Il filo che lega il terrorismo di matrice politica e jihadista (Di lunedì 10 maggio 2021) L’intelligence europea è in quotidiana attività di controllo su rischi provenienti dai seguaci del Califfato dopo la sua disfatta. Il Vecchio continente composto da Paesi, la maggior parte dei quali guidati da governi che si ispirano a principi di consolidata e risalente democrazia, lascerebbe però, grazie alle libertà riconosciute, la concreta possibilità di una ripresa di attività terroristica islamista con il rischio di connessioni con le attività già presenti e attuali di gruppi terroristici ideologicizzati, di destra e di sinistra. La recente vicenda dell’arresto in Francia di nove terroristi rossi, fra cui diversi ex brigatisti, ha riportato l’attenzione sul terrorismo di estrema sinistra e sull’importanza della cooperazione internazionale in materia di contrasto al terrorismo. Sebbene appaiano lontani gli anni della violenza perpetrata in nome ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) L’intelligence europea è in quotidiana attività di controllo su rischi provenienti dai seguaci del Califfato dopo la sua disfatta. Il Vecchio continente composto da Paesi, la maggior parte dei quali guidati da governi che si ispirano a principi di consolidata e risalente democrazia, lascerebbe però, grazie alle libertà riconosciute, la concreta possibilità di una ripresa di attività terroristica islamista con il rischio di connessioni con le attività già presenti e attuali di gruppi terroristici ideologicizzati, di destra e di sinistra. La recente vicenda dell’arresto in Francia di nove terroristi rossi, fra cui diversi ex brigatisti, ha riportato l’attenzione suldi estrema sinistra e sull’importanza della cooperazione internazionale in materia di contrasto al. Sebbene appaiano lontani gli anni della violenza perpetrata in nome ...

