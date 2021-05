Non solo Alberto Angela, altro terremoto a Viale Mazzini: "Quale testa sta per saltare", indiscrezioni dal cuore della Rai (Di lunedì 10 maggio 2021) Aria di grandi cambiamenti in casa Rai. Dopo la sospensione a sorpresa di Ulisse di Alberto Angela, altri due programmi potrebbero chiudere i battenti. Nel caso di Ulisse, il motivo della sua cancellazione dal palinsesto sarebbero gli ascolti deludenti registrati, ma in realtà una versione ufficiale ancora non c'è. Un'altra chiusura, poi, potrebbe essere quella di Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2. Prima di lasciare il posto al Giro d'Italia e salutare per l'ultima volta i telespettatori, il conduttore non ha nascosto un certo fastidio, mandando frecciatine a destra e sinistra: "Non so se torneremo. Grazie a Ludovico di Meo che è il direttore di Rai 2 e che ha creduto molto in questo programma in cui non proprio tutti ci hanno creduto, soprattutto all'inizio. Noi forse, chissà, se lo vorrete ci ritroveremo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Aria di grandi cambiamenti in casa Rai. Dopo la sospensione a sorpresa di Ulisse di, altri due programmi potrebbero chiudere i battenti. Nel caso di Ulisse, il motivosua cancellazione dal palinsesto sarebbero gli ascolti deludenti registrati, ma in realtà una versione ufficiale ancora non c'è. Un'altra chiusura, poi, potrebbe essere quella di Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2. Prima di lasciare il posto al Giro d'Italia e salutare per l'ultima volta i telespettatori, il conduttore non ha nascosto un certo fastidio, mandando frecciatine a destra e sinistra: "Non so se torneremo. Grazie a Ludovico di Meo che è il direttore di Rai 2 e che ha creduto molto in questo programma in cui non proprio tutti ci hanno creduto, soprattutto all'inizio. Noi forse, chissà, se lo vorrete ci ritroveremo a ...

Advertising

matteorenzi : Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di Conte. Oggi lo penso ancora di più. Non so… - matteosalvinimi : È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a miglia… - CottarelliCPI : Oggi è la #festadellamamma. Il PNRR dedica solo 7 righe alla questione degli asili, senza distinguere tra asili-nid… - Alessandrost98 : RT @POW3R_GC: Perché ci meritiamo tutti di meglio, non solo gli streamer #FIXWARZONEita - Pluviophile_G : RT @ToniaPeluso: Michele Morrone dice in una diretta di avere un prototipo di donna più altolocato di due tette e un culo come Belen. Senti… -