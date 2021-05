“Non è giusto, è pericoloso”. Isola dei Famosi, l’allarme sul naufrago: “Prendete provvedimenti” (Di lunedì 10 maggio 2021) Awed all’Isola dei Famosi ha perso davvero tantissimo peso, e per evitare che la situazione precipitasse ancora di più, oltre a vari ed eventuali problemi di salute, gli autori hanno deciso di dargli doppie razioni di riso. In tanti si sono espressi sulle condizioni dei naufraghi all’Isola. Tantissimi vip hanno avuto da ridire su tutto, specialmente sulle eccessive perdite di peso dei naufraghi. Non scordiamoci quanto Drusilla Gucci fece preoccupare il mese scorso e del perché decise di tornarsene a casa propria in Italia, piuttosto che continuare l’avventura all’Isola dei Famosi. Questa volta ad intervenire sulla questione è stata anche l’influencer e fitmodel RoberryC, lei che proprio grazie al suo fisico ha fatto incetta di follower su Instagram, circa 2Milioni. Abbiamo già notato come tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Awed all’deiha perso davvero tantissimo peso, e per evitare che la situazione precipitasse ancora di più, oltre a vari ed eventuali problemi di salute, gli autori hanno deciso di dargli doppie razioni di riso. In tanti si sono espressi sulle condizioni dei naufraghi all’. Tantissimi vip hanno avuto da ridire su tutto, specialmente sulle eccessive perdite di peso dei naufraghi. Non scordiamoci quanto Drusilla Gucci fece preoccupare il mese scorso e del perché decise di tornarsene a casa propria in Italia, piuttosto che continuare l’avventura all’dei. Questa volta ad intervenire sulla questione è stata anche l’influencer e fitmodel RoberryC, lei che proprio grazie al suo fisico ha fatto incetta di follower su Instagram, circa 2Milioni. Abbiamo già notato come tutti ...

