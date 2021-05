Nomura | nuove partnership per lasciarsi alle spalle perdite Archegos

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Il gruppo finanziario giapponeseha annunciato oggiin patria e in Oceania, segnalando la volontà di ripartire dopo le pesantiregistrate nel casoha infatti accusato pesantemente l’impatto del fallimento del fondo speculativo statunitense, annunciando il mese scorso una perdita di 2,9 miliardi di dollari.ha firmato un accordo con tre banche regionali giapponesi (The Chiba Bank, Daishi Hokuetsu Bank e Chugoku Bank) per creare una joint venture con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza finanziaria a distanza. In un comunicato diverso ha inoltre segnalato di aver stretto un’anza con la banca di investimento Jarden Securities per fornire servizi come la sottoscrizione di ...

Il gruppo finanziario giapponese Nomura ha annunciato oggi nuove partnership in patria e in Oceania, segnalando la volontà di ripartire dopo le pesanti perdite registrate nel caso Archegos. Nomura ha infatti accusato pesantemente l'impatto del fallimento del fondo speculativo statunitense, annunciando il mese scorso una perdita di 2,9 miliardi di dollari. Nomura ha firmato un accordo con tre banche regionali giapponesi (The Chiba Bank, Daishi Hokuetsu Bank e Chugoku Bank) per creare una joint venture con l'obiettivo di fornire servizi di consulenza finanziaria a distanza. In un comunicato diverso ha inoltre segnalato di aver stretto un'alleanza con la banca di investimento Jarden Securities per fornire servizi come la sottoscrizione di azioni.