Nomadland ancora in testa al box office italiano, Rifkins's Festival di Woody Allen apre al secondo posto

Con Nomadland ancora al primo posto, il box office italiano della ripartenza fatica nonostante il debutto del nuovo film di Woody Allen, Rifkin's Festival. Nomadland conserva la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana dopo la riapertura dei cinema, seguito dal nuovo film di Woody Allen, Rifkin's Festival. Nomadland, vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista, incassa altri 219 mila euro arrivando a un totale di 782 mila euro. Come sottolinea la nostra recensione di Nomadland, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive ...

Il mondo rivelato dal libro e dal film vincitore di 3 Oscar, "Nomadland": Ambulanti, vagabondi e lavoratori stagionali ci sono sempre stati. «Ma nel nuovo millennio sta emergendo un nuovo tipo di tribù errante». Si tratta di persone che, travolte dalle spese fisse e dalle t ...

