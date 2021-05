Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposano | l’annuncio su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 maggio 2021) Matrimonio in vista pere la fidanzata, attrice che per diversi anni ha recitato nella soap di Rai Tre Un posto al sole interpretando il ruolo di Beatrice Lucenti.è arrivato tramite un post su, pubblicato da. Nell’immagine si vedono i due con i volti vicini e gli occhi chiusi, mentre lei mostra la mano sulla quale spicca un solitario. Poche le parole, ma incisive, a corredo dello scatto: “Ha detto sì”, accompagnate dalle emoji che mostrano gli sposi e l’anello. Lo stesso post è stato pubblicato anche sul profilodell’attrice. Tanta gioia e felicità per la coppia che sta insieme da circa sei mesi. In molti si sono congratulati per la notizia, da personaggi noti ...