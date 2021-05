Netflix Italia | la sorpresa per gli utenti è un flop clamoroso | cosa è successo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una live di Instagram di un’ora che non ha fatto altro che deludere i fans. Andiamo a vederedurante l’annuncio di. Incredibileper il catalogono della piattaforma streaming (via Screenshot)Questa mattina glidihanno seguito con attenzione la ‘diretta annuncio’ sul profilo Instagram della piattaforma streaming. Una diretta lunghissima con la telecamera che puntava l’obiettivo verso un cartellone con la scritta ‘Spoiler‘. Ad accompagnare la scritta c’era uno sfondo nero, proprio a riprendere il logo del colosso di Red Hastings. POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, glinon hanno scelta: ora è obbligatorio Dopo più di un’ora di diretta è ...

Dopo un altro anno chiusi in casa tra lavoro e, infatti, la voglia di spostarsi alla ...e spiagge a costo zero deve scegliere per le vacanze questa località da sogno vicinissima all'Poco ...Per realizzare il suo scopo Cattelan viaggerà, ine all'estero, intervistando e condividendo ...lancia il programma di Cattelan con un'operazione di marketing a Roma e Milano. Dalla sera ...Un racconto innovativo e originale con una struttura atipica per il nuovo progetto Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda, il docu-show Netflix in 8 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan ...Alessandro Cattelan dopo la fine di X Factor torna a lavoro con un nuovo docushow Netflix intitolato Una semplice domanda ...