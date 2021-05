Netflix, dagli autori di “Dark” una nuova serie: “1899” (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ stato appena diffuso il teaser della nuova serie Netflix, “1899”. Il nuovo prodotto porta la firma degli autori di “Dark”. Il teaser ufficiale, appena diffuso su youtube e sui social è inquetante. Non si scorge nulla se non il mare, ed una barca da lontano. Ad accompagnare la distesa blu che assume toni scuri L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ stato appena diffuso il teaser della, “”. Il nuovo prodotto porta la firma deglidi “”. Il teaser ufficiale, appena diffuso su youtube e sui social è inquetante. Non si scorge nulla se non il mare, ed una barca da lontano. Ad accompagnare la distesa blu che assume toni scuri L'articolo proviene da Consumatore.com.

