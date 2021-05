Naya Rivera: il commovente tributo dell'ex marito per la Festa della Mamma (FOTO) (Di lunedì 10 maggio 2021) L'ex marito di Naya Rivera ha celebrato la Festa della Mamma ricordando l'attrice scomparsa e pubblicando una FOTO di lei insieme al loro figlio Josey. Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, ha celebrato la prima Festa della Mamma senza l'attrice, condividendo una FOTO che ritrae la star di Glee con suo figlio Josey, che si trovava con lei il giorno della tragedia. Nelle scorse ore, milioni di persone nel mondo hanno celebrato la Festa della Mamma, approfittando di questa ricorrenza per omaggiare la figura materna. Lo hanno fatto anche i famigliari di Naya ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) L'exdiha celebrato laricordando l'attrice scomparsa e pubblicando unadi lei insieme al loro figlio Josey. Ryan Dorsey, exdi, ha celebrato la primasenza l'attrice, condividendo unache ritrae la star di Glee con suo figlio Josey, che si trovava con lei il giornoa tragedia. Nelle scorse ore, milioni di persone nel mondo hanno celebrato la, approfittando di questa ricorrenza per omaggiare la figura materna. Lo hanno fatto anche i famigliari di...

