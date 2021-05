Advertising

Alessan04138070 : RT @mattinodinapoli: Napoli, 49 arresti oggi: smantellata la più grande piazza di spaccio del Mezzogiorno - mattinodinapoli : Napoli, 49 arresti oggi: smantellata la più grande piazza di spaccio del Mezzogiorno - ILPATRIOTA9 : RT @fanpage: Mega blitz degli agenti alla festa di matrimonio - fanpage : Mega blitz degli agenti alla festa di matrimonio - fattidinapoli : Napoli: Porta Capuana, agli arresti domicliiari trovato con 130 grammi di cocaina - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arresti

... arrestato ieri pomeriggio, a Porta Capuana, nel centro di, dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato. Gli investigatori non escludono che l'uomo, che si trovava già agli...... nel centro dia Porta Capuana in Vico dei Candelari, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un controllo presso l'abitazione di un uomo sottoposto aglidomiciliari per ...Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Eugenio Montale a Napoli per la ...eroina trasportata da un drone 1 (ANSA) - Con un sofisticato drone professionale teneva sotto controllo i movimenti delle forze dell'ordine Gianluca Saulino, 43 anni, una sorta di pusher 2.0, arrestat ...