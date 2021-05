Musetti-Opelka | Internazionali d’Italia | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il torneo deglidi tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà domani disputarsi altri tredici incontri del tabellone principale del singolare maschile (è un evento combined, maschile e femminile). Tra i match previsti domani è inla sfida tra l’azzurro Lorenzoe lo statunitense Reilly, nel terzo match dalle ore 10.00 su Campo 1. Domani, martedì 11 maggio, sono inaltri tredici incontri del singolare del torneo deglidi tennis 2021. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, infine OA Sport vi ...

Bertolca10 : Anche per #Musetti esordio ok a Roma. Battuto Hurkacz 6-4, 2-0. Prossimo turno con Opelka. #IBI21 - la_staxy : RT @WeAreTennisITA: Musetti passa il turno ? Stava giocando bene Lorenzo, mentre Hurkacz ha giocato un set e mezzo cercando di accorciare g… - Stanisl70162074 : RT @GeorgeSpalluto: Hurkacz si ritira all'improvviso con Musetti avanti 64 20. Lorenzo stava comunque giocando un tennis strepitoso, con ap… - OA_Sport : L'Italia fa 4 su 5 agli Internazionali d'Italia: Lorenzo Musetti approfitta del ritiro di Hubert Hurkacz sul 6-4 2-0 - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: Anche Lorenzo #Musetti ???? è al 2T degli #IBI21 Hubert Hurkacz ???? si ritira quando il 19enne toscano era avanti 64 20. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Opelka

Dunquediventa il quarto italiano " dopo Stefano Travaglia, Jannik Sinner e il sorprendente ... Intanto per il classe 2002 l'avversario sarà il gigante statunitense Reilly: impegno tosto, ...Bene anche Lorenzo, che sfrutta l'improvviso ritiro di Hubert Hurkacz , n.19 della ... Per il carrarino c'è ora il gigante (211 cm) americano Reilly. Unica delusione di giornata la ...Era il match più atteso di giornata e non ha deluso le aspettative. Jannik Sinner ha superato brillantemente il primo turno degli Internazionali Bnl d’Italia battendo il francese ...Il torneo degli Internazionali d'Italia di tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà domani disputarsi altri tredici incontri del tabellone pri ...