Musetti-Hurkacz oggi: orario d'inizio, tv, streaming, programma Internazionali d'Italia Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2021. L'azzurro affronterà oggi il polacco Hubert Hurkacz. Una partita non semplice per il toscano che si troverà di fronte un giocatore che, seppur non adattissimo alla terra rossa, resta comunque il numero 16 al mondo. Tra i due non ci sono precedenti, anche data la giovane età del tennista italiano che da pochi mesi frequenta con costanza il circuito maggiore. Proprio agli Internazionali d'Italia dello scorso anno, con gli ottavi di finale, Musetti si è fatto conoscere dal grande pubblico. La partita di Lorenzo Musetti e di Hubert Hurkacz sarà l'ultima (quinta) sulla Grand Stand Arena e inizierà non prima delle ore 19.00. Sullo stesso campo ...

