Musetti-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzo Musetti affronta Hubert Hurkacz oggi nell’incontro di primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il classe 2002 torna in campo dopo l’uscita di scena nelle qualificazioni a Madrid e sfida il campione del Masters 1000 di Miami. La superficie, tuttavia, sorride molto di più all’azzurro, l’anno scorso capace di spingersi fino al terzo turno. Hurkacz ha disputato appena tre match sulla terra rossa in questa stagione, perdendone due, perciò non partirà favorito. Tra i due non ci sono precedenti. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida va in scena nella giornata odierna, lunedì 10 maggio, come quinto match sulla Grand Stand Arena dalle ore 10:00 (dopo Sakkari-Hercog). La diretta televisiva ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzoaffronta Hubertnell’incontro di primo turno degliBNL. Il classe 2002 torna in campo dopo l’uscita di scena nelle qualificazioni a Madrid e sfida il campione del Masters 1000 di Miami. La superficie, tuttavia, sorride molto di più all’azzurro, l’anno scorso capace di spingersi fino al terzo turno.ha disputato appena tre match sulla terra rossa in questa stagione, perdendone due, perciò non partirà favorito. Tra i due non ci sono precedenti. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida va in scena nella giornata odierna, lunedì 10 maggio, come quinto match sulla Grand Stand Arena dalle ore 10:00 (dopo Sakkari-Hercog). Latelevisiva ...

Advertising

zazoomblog : Musetti-Hurkacz in tv oggi: orario canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 - #Musetti-Hurkacz… - Bertolca10 : Primi incontri sulla terra rossa di Roma. In campo Travaglia contro Paire, più tardi #Sinner (c. Humbert), Mager (c… - Luca80093108 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo Musetti già al Foro Italico, esordirà questa sera contro Hurkacz. #IBI21 - WeAreTennisITA : Lorenzo Musetti già al Foro Italico, esordirà questa sera contro Hurkacz. #IBI21 - iannez76 : @marcomazz Oggi dire che Musetti parte da favorito su Hurkacz a me pare un azzardo? Posso sapere il tuo pensiero al riguardo ? -