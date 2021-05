Mountain Bike, cosa ci ha detto la prima tappa di Coppa del Mondo di XCO? Lecomte extraterrestre, Schurter c’è, van der Poel ha molto margine di crescita (Di lunedì 10 maggio 2021) Si è svolta ieri in quel di Albstadt, Germania, la prima tappa di Coppa del Mondo 2021 di cross country (XCO), la disciplina olimpica della Mountain Bike. La gara femminile e quella maschile sono state diametralmente diverse tra loro. La prima, infatti, è stata letteralmente dominata dall’enfant prodige transalpina Loana Lecomte, mentre la seconda ha visto emergere Victor Koretzky, anch’egli francese, al termine di un duello mozzafiato con la leggenda vivente Nino Schurter. Per quanto concerne la prova femminile, l’assolo di Lecomte era ampiamente prevedibile dato che la transalpina era apparsa testa e spalle sopra la concorrenza già nelle gare di avvicinamento a questa prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Si è svolta ieri in quel di Albstadt, Germania, ladidel2021 di cross country (), la disciplina olimpica della. La gara femminile e quella maschile sono state diametralmente diverse tra loro. La, infatti, è stata letteralmente dominata dall’enfant prodige transalpina Loana, mentre la seconda ha visto emergere Victor Koretzky, anch’egli francese, al termine di un duello mozzafiato con la leggenda vivente Nino. Per quanto concerne la prova femminile, l’assolo diera ampiamente prevedibile dato che la transalpina era apparsa testa e spalle sopra la concorrenza già nelle gare di avvicinamento a questa...

lelloflex : @Luana_m89 @CatiaMamone Io vorrei la mountain bike con il cambio shimano ?????? - littleperson71 : RT @Valle_dAosta: Tanti sono gli itinerari in #mtb e in #ebike che si possono percorrere in #ValledAosta Vi aspettiamo questa #estate lung… - Lillylabionda : RT @LucaMagmo: @Lillylabionda ogni 15 blocchi in omaggio una mountain bike con cambio Shimano! - LucaMagmo : @Lillylabionda ogni 15 blocchi in omaggio una mountain bike con cambio Shimano! - GMPbike : Escursioni in mountain bike: 09/05/2021 - Un bel tracciato per MTB Distance: 34?km - 456?m Ascent - 448?m Descent A… -

Ultime Notizie dalla rete : Mountain Bike Ciclismo: Parisi protagonista ad Albstadt, Emilie Bionaz sesta a Scansano L'aostano ha concluso al 17° posto la quarta tappa della Junior Series di mountain bike, che si è disputata ad Albstadt (Germania). Ancora una volta è stato il migliore degli italiani in gara, ha ...

Elba Bike, podio della Oggero a Scansano Trasferta in Maremma per Elba Bike nella giornata di domenica 9 maggio 2021, in quel di Scansano, bellissima zona del vino e della mountain bike. La patria del Morellino ha ospitato circa 500 atleti partenti nelle categorie giovanili in una prova del GP Centro Italia, per una gara valida anche per il Campionato Italiano di ...

Curiosità da Albstadt. Dilatatori nasali, meteo, podio, nuove divise PIANETAMOUNTAINBIKE.IT Meno di un mese alla 4 Stage Mountain Bike Race Lanzarote Nella inusuale collocazione di fine maggio , va in scena dal 29 maggio al 1 giugno la 4 Stage MTB Race Lanzarote! La gara spagnola, categoria UCI S1 consiste di 4 tappe che impegneranno i riders, ...

MOUNTAIN BIKE, IL VALSUSINO PELISSERO RIPARTE ALLA GRANDE NEL CIRCUITO NAZIONALE 4ENDURO MEANA / TRIVERO (BIELLA) – Domenica 9 maggio è andata in scena la prima tappa del circuito nazionale 4Enduro (Oasi Zegna in Valdilana). Più di 300 gli atleti al via per una delle gare più ...

L'aostano ha concluso al 17° posto la quarta tappa della Junior Series di, che si è disputata ad Albstadt (Germania). Ancora una volta è stato il migliore degli italiani in gara, ha ...Trasferta in Maremma per Elbanella giornata di domenica 9 maggio 2021, in quel di Scansano, bellissima zona del vino e della. La patria del Morellino ha ospitato circa 500 atleti partenti nelle categorie giovanili in una prova del GP Centro Italia, per una gara valida anche per il Campionato Italiano di ...Nella inusuale collocazione di fine maggio , va in scena dal 29 maggio al 1 giugno la 4 Stage MTB Race Lanzarote! La gara spagnola, categoria UCI S1 consiste di 4 tappe che impegneranno i riders, ...MEANA / TRIVERO (BIELLA) – Domenica 9 maggio è andata in scena la prima tappa del circuito nazionale 4Enduro (Oasi Zegna in Valdilana). Più di 300 gli atleti al via per una delle gare più ...