MotoGP, Le Mans: orari TV del GP di Francia (Di lunedì 10 maggio 2021) Il motomondiale approda in terra francese. Il Circuito Bugatti, parte “permanente” del celebre Circuit de la Sarthe che ospita la 24 ore auto, accoglie il motomondiale nel suo periodo consono, dopo che l’anno scorso era slittato ad ottobre. Si scaldano i motori, così come le ugole dei commentatori TV, pronti a cogliere ogni momento (e lo siamo anche noi). Quindi, è il momento d’illustrare qua sotto gli orari e la programmazione TV del GP di Le Mans delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Trionfo di Miller e della Ducati a Jerez GP Francia gara MotoGP: Petrucci mago della pioggia MotoGP, GP Le Mans: quali sono gli orari delle TV? Come di consueto, Sky e DAZN trasmettono in diretta tutte le sessioni, dalle prime prove libere alla gara di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Il motomondiale approda in terra francese. Il Circuito Bugatti, parte “permanente” del celebre Circuit de la Sarthe che ospita la 24 ore auto, accoglie il motomondiale nel suo periodo consono, dopo che l’anno scorso era slittato ad ottobre. Si scaldano i motori, così come le ugole dei commentatori TV, pronti a cogliere ogni momento (e lo siamo anche noi). Quindi, è il momento d’illustrare qua sotto glie la programmazione TV del GP di Ledelle classi, Moto2 e Moto3. Trionfo di Miller e della Ducati a Jerez GPgara: Petrucci mago della pioggia, GP Le: quali sono glidelle TV? Come di consueto, Sky e DAZN trasmettono in diretta tutte le sessioni, dalle prime prove libere alla gara di ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12: 'Le Mans mi piace, ho già vinto in #Moto2' ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - sowmyasofia : MotoGP, Le Mans: orari TV del GP di Francia - corsedimoto : MOTO2 - NTS RW Racing GP al completo a Le Mans. Torna in azione l'esordiente Barry #Baltus, fuori causa dal GP del… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Pioggia e freddo: Michelin si prepara alla sfida di Le Mans: Le condizioni meteo saranno imprevedibili per il GP di Franci… - gponedotcom : Pioggia e freddo: Michelin si prepara alla sfida di Le Mans: Le condizioni meteo saranno imprevedibili per il GP di… -