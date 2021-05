Moreno Donadoni oggi | la nuova fidanzata è Debora Savasto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moreno Donadoni

Gossip e Tv

Che fine ha fatto l'ex vincitore di Amici? È stato pizzicato in compagnia di un'aitante ...... oggettivamente, erano noti in cerca di "rilancio" come Valerio Scanu , Marco Carta e. Per quanto riguarda questa edizione di Amici 20, si era persino parlato di Deddy e Rosa Di ...Moreno Donadoni beccato di nuovo dai paparazzi. I fotografi del settimanale Nuovo hanno fotografato il cantante a Milano, in un momento di passione al parco con la nuova fidanzata. La fortunata è Debo ...Secondo giorno di allenamento – nel pieno rispetto del protocollo anticovid - allo stadio Calbi di Cattolica della Nazionale Cantanti in vista della Partita del Cuore che si svolgerà a Torino all'Alli ...