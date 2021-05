Monza-Brescia lunedì 10 maggio | ore 14 | convocati | formazioni | quote | pronostici Brocchi senza Lamanna e Paletta | Clotet al completo carica i suoi

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ultimo turno di stagione regolare di Serie B e ildideve battere ilin casa e sperare in una buona notizia da Pescara per festeggiare una storica promozione in massima serie. Per i brianzoli vittoria autoritaria e importante sul campo del Conell’ultimo turno. Un successo che permette di tenere ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

MightyTips : ????Serie B. Monza vs Brescia - - riccardobottoni : @taxwasp @ilgiovanemassi @GSmilzo Io lo sono ancora anche x questo,ma realisticamente è un terno al lotto..il prox… - GiGiglio99 : Cittadella Venezia 0-1 Spal Cremonese 0-2 Empoli Lecce 1-0 Chievo Ascoli 1-1 Pescara Salernitana 1-1 Pisa Entella 3… - ___Lollo__ : Domani c'è Monza-Brescia ma vi vedo belli tranquilli a festeggiare la vittoria del Milan - drewshape : @antoniorizzoit Anche se di magico non c'è stato proprio niente dopo la sosta. Speriamo che il coniglio dal cappell… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Brescia

Probabili formazioni Serie B/ Mossse e moduli: Coda o Mancuso re dei bomber? PROBABILI FORMAZIONISfida che vale la Serie A per i brianzoli e gran derby lombardo nella 38giornata: ......del primo tempo che nella ripresa in ciascuna delle ultime 3 partite esterne ( Squadra segna in entrambi i tempi ) Il ACBrianza 1912 ha vinto solo una delle ultime 5 partite contro ilOggi può essere il giorno della Salernitana. Dopo 22 anni, il club campano potrebbe tornare in Serie A e i tifosi sono già pronti a far partire la festa. In ...Le probabili formazioni di Monza-Brescia, gara in programma alle ore 14 all'U-Power Stadium di Monza: Monza (3-5-2): Di Gregorio;.