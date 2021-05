Monza-Brescia 0-2 | Ayè e Mangraviti decidono il match del Menti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 maggio 2021) Due reti, una di Ayè e una di, spediscono ildi Clotet a meno tre punti dalla zona playoff. L’andazzo positivo delle ultime uscite è stato confermato anche oggi, allo Stadio Romeo. La formazione di Clotet ha schermato bene gli undici di Brocchi trovando la rete negli ultimi venti minuti di gioco. Come sono scese in campo le squadre? Brocchi opta per un 3-5-2. Di Gregorio in porta, Bettella, Bellusci e Pirola in difesa. A centrocampo cordone a cinque formato da Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani e Carlos Augusto. In avanti Gytkjaer e Mota. Clotet risponde con Joronen in porta,, Karacic, Cistana e Martella. A centrocampo Van de Looi, Ndoj e Bisoli. In avanti Bjarnason supporterà Ayè e Donnarumma. La partita Pep Clotet ha cambiato definitivamente il ...