Modello 730/2021, novità in arrivo: scadenza e istruzioni, entro quando presentarlo e quali sono le novità del 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il nuovo Modello 730 per l'anno 2021 è disponibile dal 10 maggio con alcune importanti novità. Mentre la data di pubblicazione è slittata a causa Covid, la scadenza sarà la stessa dell'anno precedente. Il Modello pre-compilato è ormai il preferito di molti italiani e da quest'anno si arricchisce di nuove voci. Modello 730: entro quando presentarlo e le novità del 2021 Il Modello 730 del 2021 dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2021.

