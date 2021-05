Mobilità | effetto Covid | 1 italiano su 2 pronto a cambiare abitudini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - La pandemia lascia il segno: nei prossimi 10 anni, 1su 2 (53%) si dicea rivedere sostanzialmente le propriein termini di. L', dunque, si fa sentire e incide sulle forme e sui mezzi di trasporto che in futuro orienteranno gli spostamenti in Italia. A rivelarlo una ricerca Bva-Doxa per l'Osservatorio 'Change Lab, Italia 2030' realizzato da Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player del settore assicurativo in Italia, che ha voluto indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno ledi vita degli italiani, partendo proprio dall'analisi dell'impatto che la recente pandemia ha avuto sullanel nostro ...