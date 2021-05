Miuccia Prada, buon compleanno alla regina italiana della moda (Di lunedì 10 maggio 2021) Compie 73 anni, oggi 10 maggio, un’icona della moda italiana nel mondo. La stilista Miuccia Prada, al secolo Maria Bianchi, festeggerà molto probabilmente lavorando, nella sua Milano. È un’indefessa creatrice di capolavori che da tempo – da oltre 40 anni – hanno reso leggendario il suo nome. moda femminile, moda maschile, accessori, scarpe, fragranze e occhiali. Nulla di tutto ciò è estraneo al variegato mondo Prada. Per la continua sperimentazione di materiali e l’innovazione estetica, ricorda Esquire, nel 2000 Miuccia Prada ha ricevuto il dottorato onorario dal Royal college of Arts di Londra. Nel 2015 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 maggio 2021) Compie 73 anni, oggi 10 maggio, un’iconanel mondo. La stilista, al secolo Maria Bianchi, festeggerà molto probabilmente lavorando, nella sua Milano. È un’indefessa creatrice di capolavori che da tempo – da oltre 40 anni – hanno reso leggendario il suo nome.femminile,maschile, accessori, scarpe, fragranze e occhiali. Nulla di tutto ciò è estraneo al variegato mondo. Per la continua sperimentazione di materiali e l’innovazione estetica, ricorda Esquire, nel 2000ha ricevuto il dottorato onorario dal Royal college of Arts di Londra. Nel 2015 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al MeritoRepubblica ...

