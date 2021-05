Milano, la Scala riapre al pubblico dopo lo stop di 199 giorni: “Momento di speranza”. I lavoratori dello spettacolo: “Ripartenza sia per tutti i teatri” (Di lunedì 10 maggio 2021) dopo 199 giorni di stop, oggi il Teatro alla Scala di Milano ha riaperto le sue porte al pubblico. Cinquecento spettatori hanno assistito al concerto dell’orchestra diretta da Riccardo Chailly per il 75esimo anniversario della storica riapertura del teatro dopo la Seconda guerra mondiale. Un concerto diretto da Arturo Toscanini, appena rientrato dall’esilio negli Stati Uniti, che si tenne l’11 maggio 1946. “Non è solo una rinascita, ma è anche l’anniversario di quel concerto e Io c’ero – ricorda una commossa Liliana Segre – e per me significa rivivere le stesse emozioni due volte”. E mentre gli spettatori si siedono ai loro posti, fuori dal teatro una rappresentanza del coordinamento lavoratrici e lavoratori dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021)199di, oggi il Teatro alladiha riaperto le sue porte al. Cinquecento spettatori hanno assistito al concerto dell’orchestra diretta da Riccardo Chailly per il 75esimo anniversario della storica riapertura del teatrola Seconda guerra mondiale. Un concerto diretto da Arturo Toscanini, appena rientrato dall’esilio negli Stati Uniti, che si tenne l’11 maggio 1946. “Non è solo una rinascita, ma è anche l’anniversario di quel concerto e Io c’ero – ricorda una commossa Liliana Segre – e per me significa rivivere le stesse emozioni due volte”. E mentre gli spettatori si siedono ai loro posti, fuori dal teatro una rappresentanza del coordinamento lavoratrici e...

