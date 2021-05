Milano, coprifuoco violato alle Colonne. Bottigliate sulla polizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Non ce l'ha fatta la protesta politica, non ci è riuscita la crisi economica, nulla ha potuto la tensione per la mala gestione dell'emergenza sanitaria. Per scatenare la vera rabbia sociale ci voleva ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Non ce l'ha fatta la protesta politica, non ci è riuscita la crisi economica, nulla ha potuto la tensione per la mala gestione dell'emergenza sanitaria. Per scatenare la vera rabbia sociale ci voleva ...

Advertising

Corriere : Milano, la movida ignora il coprifuoco: blitz alle Colonne, lancio di bottiglie contro la polizia - MediasetTgcom24 : Milano, tensione in zona movida per il coprifuoco: bottigliate contro la polizia #milano - rtl1025 : ?? E' intervenuta la Polizia con gli agenti in tenuta antisommossa in Piazza Cairoli a #Milano dove, dopo il coprifu… - MilanoSpia : Allerta per le rivolte anti-coprifuoco: tra Ticinese e Garibaldi i punti caldi - MyraCrystall : RT @RadioSavana: Coprifuoco da 7 mesi. Da Milano a Genova solo con Green Pass. Ragazzini che rifiutano mascherina portati in manicomio. Bar… -