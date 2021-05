Milano | bimbo precipitato a scuola | maestra condannata a un anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ stata condanna a un, pena sospesa, ladi italiano accusata di omicidio colposo, nel processo abbreviato, per il bambino morto precipitando dalle scale della‘Pirelli’ di via Goffredo da Bussero anell’ottobre 2019. Lo ha deciso il gup Elisabetta Meyer accogliendo la richiesta del pm Maria Letizia Mocciaro. Accolto il patteggiamento a due anni per la bidella, mentre l’altra insegnante imputata ha scelto il rito ordinario e per lei il processo inizierà il prossimo 11 luglio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.