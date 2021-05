MILAN TOP NEWS – Post Juve-Milan, infortunio Ibra, tapiro d’oro Nedved (Di lunedì 10 maggio 2021) Le top NEWS di giornata sul Milan. Il Post Juventus-Milan, gli aggiornamenti sull'infortunio di Ibra e Nedved ha ricevuto il tapiro d'oro Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Le topdi giornata sul. Ilntus-, gli aggiornamenti sull'diha ricevuto ild'oro

Advertising

davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Sky, ascolti al top nel weekend: quasi 10% di share per Juventus-Milan - PianetaMilan : - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: Chi sfrutta di più i settori giovanili: #Genoa e #Milan al top in #SerieA - lino_83 : RT @CalcioFinanza: Chi sfrutta di più i settori giovanili: #Genoa e #Milan al top in #SerieA - emanuel8__ : RT @CalcioFinanza: Chi sfrutta di più i settori giovanili: #Genoa e #Milan al top in #SerieA -