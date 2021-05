Milan | infortunio al ginocchio per Ibrahimovic | le condizioni dello svedese

(Di lunedì 10 maggio 2021)infortunato al: ledel centravantiin vista di Torinodi mercoledì Zlatanha lasciato anzitempo il campo ieri sera in Juventusdopo aver riscontrato un problema alche l’ha costretto a chiedere il cambio. Come detto dallo stesso Pioli a fine partita, lonon era al 100% e il problema verrà valutato nelle prossime ore con dovuti accertamenti. Resta tuttavia complicato poter ipotizzare una convocazione perper il match in programma mercoledì prossimo, sempre a Torino, ma contro i granata di Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tra queste ultime 3 partite poi ci sarà la Juve uscita con le ossa rotte dal match con il. ... dentro dunque Ranocchia, D'Ambrosio (fuori più che altro per l'e per il Covid), Vecino, ..., serata fantastica a Torino: 'meraviglia. Juve schiantata. Teme l'esclusione clamorosa'. Il peggiore tra i rossoneri è Ibra, con un cinque di incoraggiamento per l'che per un ...Nel big match di giornata, nonché scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan ha dominato la Juventus allo Stadium.Cartella Medica, le condizioni dei calciatori delle 20 squadre di Serie A: chi recupera e chi no in vista del prossimo turno ...