Milan in ansia per Ibrahimovic: oggi esami strumentali al ginocchio (Di lunedì 10 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, costretto al cambio nella ripresa del match dello 'Stadium'. Il Diavolo incrocia le dita per lui Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 maggio 2021) Zlatan, attaccante del, costretto al cambio nella ripresa del match dello 'Stadium'. Il Diavolo incrocia le dita per lui

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan in ansia per @Ibra_official: oggi esami strumentali al ginocchio - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - infoitsport : Milan, ansia Ibrahimovic: infortunio al ginocchio per lo svedese - infoitsport : Ibra si fa male al ginocchio sinistro: Milan in ansia - Sportmediaset - Mediagol : #Juventus-#Milan, ansia per Ibrahimovic. Pioli: 'Aveva già il ginocchio dolente, ma non voleva mancare' - Affaritaliani : Juventus annientata dal Milan: 3-0. Ibrahimovic, ansia per il ginocchio -