Migranti | nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa

nuovi sbarchi di Migranti nella notte a Lampedusa. Dopo i quasi 1.500 arrivati ieri, intorno alle 23 un barcone con 352 persone a bordo è stato intercettato a 9 miglia dall'isola, poco dopo un secondo arrivo con 87 uomini e a seguire un altro con 101 Migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini. Intorno all'una un nuovo intervento. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno intercettato a circa 8 miglia a sud dell'isola un altro barcone con 95 persone a bordo, tra cui 3 donne e 5 minori, tutti di nazionalità subsahariana. Arrivi di massa che hanno messo sotto pressione l'hotspot dell'isola, dove a fronte di 250 posti sono oltre 2.100 le presenze. Stamani in 200 lasceranno l'isola a bordo del traghetto di linea Gnv Allegra diretto a Porto Empedocle, per poi essere ...

